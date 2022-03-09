大陸大灣區之聲報導，香港特區政府政務司司長李家超9日到元朗新田村路視察接收第二個由大陸中央援建的社區隔離設施。該專案位處前新田購物城，由發展商借出土地供特區政府迅速興建臨時隔離設施。提供720個房間、2800個應急隔離床位。

李家超表示，位於前新田購物城的中央援建的社區隔離設施，今日交付特區政府後開始運作。

李家超上午視察有關設施，指出承建商於不超過兩星期內，完成建設有關設施，他指出，目前青衣隔離設施約1000個房間已有人入住，保安局抗疫特遣隊正不斷優化流程等，更好照顧隔離人士需要，包括提供食物選擇、報紙、小童玩具等，並以小區管理，增加與入住人士聯絡等。

李家超提到，消防處推出的服務專線，能加快入住流程，反應良好。

李家超表示，衷心感謝中央全力支援特區政府的工作，援助特區政府建設社區隔離及治療設施，同時感謝中聯辦的大力協調和推進工作。

李家超稱，感謝發展局、建築署、保安局、食衛局及醫管局等政府部門及機構緊密合作，為接收及營運設施做好準備工作。