準系統廠浩鑫（2405）與子公司暄達醫學因疫情停辦了2020、2021兩年的尾牙後，今（3）日首度以線上形式聯合舉辦2022年度春酒。浩鑫去年度交出營收回歸成長的表現，此回線上春酒除了紅包現金獎外，浩鑫也祭出包括TOYOTA YARIS汽車、Gogoro電動機車、iPhone 13 Pro智慧手機、三星Z Flip3摺疊手機、任天堂Switch OLED遊樂器和Dyson吸塵器等萬元級獎項。

浩鑫總經理鄭瑋勳表示，近兩年雖受新冠肺炎肆虐全球、迎來諸多挑戰，但公司透過轉型科技醫療與產品組合優化，在所有同仁的齊心努力下，讓浩鑫繳出連續獲利表現的成績單。

浩鑫營運於2019年轉盈後，2020年雖面臨全球新冠肺炎疫情影響，營收規模轉為年減，惟受惠中止低毛利的NB代工業務，與鎖定利基市場的商規應用電腦產品，加上轉型科技醫療、併購暄達醫學效益發酵，推升其2020年獲利穩健成長後，2021年合併營收再以年增逾6.3％、達18.42億元，擺脫2020年谷底回升，全年獲利向上可期。

展望2022年，鄭瑋勳指出，隨著全球經濟逐步復甦，商規與工業電腦市場回穩市場需求穩健，加上子公司暄達醫學持續擴大產品線，全年營運仍將樂觀以待。