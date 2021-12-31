五月天「陪你跨年演唱會」陸海空成就解鎖。（相信音樂提供）

五月天「陪你跨年演唱會」，與全球歌迷一起迎向2022年。（相信音樂提供）

周杰倫、五月天在「五月天陪你跨年演唱會」線上特別版演唱會再度合體演出。（相信音樂提供）

五月天「陪你跨年演唱會」，斥資五千萬大成本大製作。（相信音樂提供）

五月天今晚(31日)不僅在高雄舉辦跨年演唱會，更特別的是，他們斥資5000萬、耗時4個月，以電影規格打造了「五月天陪你跨年演唱會」線上特別版，為此完成了陸海空成就解鎖，更請來地表最強嘉賓周杰倫（周董）一同高歌，「周五」再度於週五合體，與全球歌迷一起迎接2022年。

五月天在今晚的線上演唱會上，搭乘直昇機帥氣登場，還出動挖土機、遊艇、平台駁船海上平台，將高雄港區、愛河灣等港都美景一覽無遺，瑪莎與冠佑親自操作挖土機，還特別事先考了執照才上陣。阿信一連演唱〈派對動物〉、〈人生海海〉等歌曲，他說：「每一年的跨年，其實只要這邊一起在打打鬧鬧，然後唱唱歌啊，就覺得在過去的一年不管有什麼樣的苦難，笑一笑就忘了。」

完成陸海空極限挑戰後，五月天結合XR延展實境直達地心，迎來了周董，嗨唱〈傷心的人別聽慢歌〉、〈龍捲風〉。周董和阿信好交情，繼2021年元旦擔任五月天「好好好想見到你」桃園演唱會嘉賓，在2021年的最後一刻再度站台，也讓他打趣自嘲稱「吉祥物概念」。

天王天團也許下新年希望，石頭和冠佑許願健健康康、平平安安；怪獸盼每年都能辦演唱會跟大家近距離見面；瑪莎幫歌迷催生周董新專輯，周董先不提自己的專輯，反倒說希望能和五月天合作歌曲，連歌名都想好了叫〈Friday周五〉。

回顧2021年，石頭養成每天早起練字的習慣，阿信感謝歌迷與他們共渡；冠佑說女兒從160公分長到170公分，他向女兒喊話：「是不是再過700多個日子以後，就到了談戀愛的年紀，答應我不要太早好嗎？！」