孫鵬、狄鶯之子孫安佐，2018年在美國遭控涉嫌製造手槍未遂罪，士林地方法院在上月宣判，「孫安佐觸法但行為地在美國，美國法律不處罰，因此我國無審判權，公訴不受理」，當時孫鵬、狄鶯聽聞判決結果後透過律師表示「感謝台灣司法」。

今（11日），孫鵬出席公視新戲《牛車來去》記者會，會後特地留下來與媒體分享近況，他透露睽違10多年再接拍戲劇的原因，「我很喜歡這個故事，蠻有意義的」，他也透露這次是相隔27年再與李岳峰導演合作，「上一部戲是演小生，這次是老生，上部戲是27年前的《驚世媳婦》，我的台語都是他教的，他是我亦師益友，我從他身上學會台語後，我主演了20多部台語劇，所以我的恩師開戲我一定要參加。」

孫鵬在談到家人時有問必答，甚至笑虧狄鶯目前非常開心的在家休息，等遇到好的作品就會復出拍戲，該劇預定自本月開拍到七月底，屆時狄鶯會不會到南部探班，孫鵬自信滿滿的笑說：「她一定會！因為她喜歡給我驚喜！」當被問及兒子孫安佐的官司時，孫鵬一改先前的侃侃而談態度，「我們今天不要聊這件事，我們聊一下戲比較好，不要偏離主題，今天不好意思了。」