美國之音報導，美國聯邦通訊委員(Federal Communications Commission，FCC)會當地時間16日正式發布命令，終止中資電信企業太平洋網路有限公司（Pacific Networks Corp.）及其全資子公司信通（ComNet (USA) LLC）在美國提供州際和國際通訊服務的能力。這是FCC以安全原因禁止中國的電信公司在美經營的最新行動。

FCC在一份聲明中說，這項撤銷及終止令指示這些公司在該命令發佈後60天內，停止根據其授權提供的任何國內或國際服務。

2021年3月，FCC發現太平洋網路和信通未能消除人們對它們保留在美國提供電信服務權力的嚴重擔憂，並採取程序，讓這兩家公司、美國行政部門以及公眾就是否吊銷其營業執照提出相關證據。

這份聲明說，「基於行政部門提供的意見，對這些公司在這個程序中做出的回應進行的深入評估、公共記錄和聯邦通信委員會根據法律對公眾利益的分析，該委員會發現，今天的行動保護了國家的電信基礎設施免受潛在的安全威脅，」

FCC在宣佈這項決定時提出了採取這一行動的一系列理由。它說，太平洋網路和信通隸屬中國國有企業，受中國政府的利用、影響與控制，非常可能在沒有足夠的受獨立司法監督的法律程序的情況下被迫執行中國政府的要求。

聲明還表示，自從FCC授權這些公司在美國提供通訊服務以來，有關中國的國家安全環境發生了變化。它們被中國政府擁有與控制讓它們、其母公司和分支機構以及中國政府有機會進入、存儲、破壞或誤導美國通信，讓他們能夠從事間諜和針對美國的其它有害活動，因此極大增加了國家安全和執法風險。

另外，這些公司的行為以及向FCC和國會的陳述顯示缺乏坦誠、可信度和可靠性，侵蝕了FCC和其它美國政府機構要求通訊運營商的基本信任水平等等。

FCC此前吊銷其他中國電信公司經營牌照時也提出了同樣的理由。

今年的2月2日，FCC吊銷了中國聯通美洲公司在美國的經營許可。今年1月，它也禁止中國聯通香港有限公司在美國進行經營。另外，中國電信（美洲）公司和中國移動有限公司在美國的營業牌照也被吊銷。

中國政府把美國政府吊銷中國公司在美國的營業牌照的做法稱為是對中國企業的「無理打壓」，並說中方會繼續採取措施維護中國企業的「正當權益」。

VOA引述彭博社報導，太平洋網路和信通在今年1月提交的文件中說，它們主要在美國銷售零售電話卡，股東包括來自美國、英國和歐盟的投資者。

這兩家公司在提交的文件中說，「大量公眾和國際所有權的參與表明，這些公司與不受外部透明度和問責要求約束的100％的國有公司有很大不同，」太平洋網路由在香港證券交易所上市的中信電信國際控股有限公司100％擁有。