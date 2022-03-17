美國聯邦通信委員會（FCC）周三以「國安疑慮」為由，表決吊銷中信國際電訊旗下太平洋網絡（Pacific Networks）及其全資子公司ComNet在美國從事電信服務的牌照。

FCC以以4票對0票一致通過該決議，將撤銷這張2001年發出的營業許可，成為美國監管機關以國家安全為由禁止中國電信業者進入美國的最新行動。

該監管機關表示，太平洋網絡和ComNet「間接、以及最終」為中國政府所有，並受到中國政府掌控，對美國構成相當大的國安和執法風險。

太平洋網絡的代表律師Jeffrey J. Carlisle對FCC的決定表示不予置評。他在今年1月曾向FCC表示太平洋網絡和ComNet的母公司是中信國際電訊。

美國FCC表示，這兩家業者最上層的公司為中國國營的中國中信集團。

這名律師主張太平洋網絡和ComNet在美國從事的業務範圍非常有限，並不構成國安問題，這兩家公司的主要業務是提供零售的電話卡。

中國駐華盛頓大使館尚未對此發表評論。

今年1月，美國FCC以國安為由，表決撤銷中國聯通美國公司的營業牌照。

去年10月，FCC撤銷中國電信美洲公司的營業許可，稱該公司受到中國政府影響和控制。中國電信雖然一狀告上美國法院，但未能推翻這項裁定。

在2019年，美國FCC以國安風險為由禁止中國移動參與美國電信服務的標案。