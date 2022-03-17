美國啟動升息循環，聯準會宣布升息1碼，3年多來首度調高基準利率，以對抗40年來的高通膨壓力；國泰金認為，對金融業短期會有波動的影響，但長期來看，則屬於利多。

國泰金控表示，美國升息，短期對壽險業既有債券投資評價有負面影響，但新錢投資報酬率會較好，可望提升再投資的報酬率，實有利於壽險業長期財務表現、改善利差損。

此外，就銀行業的經營面，金融環境處於升息環境下，亦將有助銀行利差擴大、提升銀行業核心利息收益，財富管理客戶資產配置亦有調整需求，可為財富管理業務創造更多手續費收入的機會。

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