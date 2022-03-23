消息面：

1.根據美國石油協會（API）數據，上周美國原油庫存減少430萬桶，市場預期為增加2.5萬桶。上周汽油庫存減少62.6萬桶，餾分油庫存減少82.6萬桶。美國能源情報署（EIA）將於周三公布官方庫存數據，市場預期上周美國原油庫存增加11.4萬桶。

2.美國聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，為了避免通膨壓力持續升高，美國貨幣政策需要加快收緊步伐，他並重申今年央行基準利率應調升到超過3%。利率期貨交易數據顯示，聯準會5月升息50基點的可能性已突破6成。

3.舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，居高不下的通膨率是美國經濟的主要風險，聯準會的基準利率應回升至「中性」水準，甚至略高於中性水準。媒體報導，聯準會官員認為所謂的「中性」水準利率落在2.5%。

4.高盛發布最新利率預測，預期聯準會將在5月和6月會議上各升息50基點。

5.知名富豪投資人伊坎（Carl Icahn）接受媒體訪問時表示，美國經濟可能出現跳水式急降，不排除陷入衰退或情況更糟的可能性。

6.路透報導，消息人士透露中國證監會等監管機構考慮放寬中概股監管方案，以確保中概股可以繼續在美國上市，據悉中方已經要求阿里巴巴、百度、京東等在美國掛牌的公司做好對美國監管機關披露更多審計信息的準備。

7.國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）表示，俄烏衝突不會導致全球經濟陷入衰退，全球經濟仍將實現增長，但部分受創較重的國家可能陷入衰退。她表示，俄烏戰爭導致油價與食品價格大漲，料將重創開發中國家，部分國家陷入衰退的風險升高，而價格大漲亦將促使已開發國家升息，將導致其經濟增長放緩。

8.美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，美方與英國在鋼鋁材關稅和報復性關稅等議題上已接近達成共識。

9.聯準會主席鮑爾最新表明的政策立場意外強硬，使美國央行將加快升息速度的預期升高，周二美國債市再度遭到拋售，兩年期、5年期、10年期和30年期公債殖利率皆站上2019年以來新高。美國10年期指標公債殖利率跳漲5.1個基點，報2.368%。兩年期美國公債殖利率上揚2.4個基點，報2.158%。惟兩年期與10年期債息差擴大至20.8個基點，利差縮小向來被視為是經濟陷入停滯的信號。

10.周二美國期油收跌0.36美元或0.3%，為每桶111.76美元。布蘭特期油跌0.14美元或0.2%，收在每桶115.48美元。兩期油合約均結束連漲3天的升勢。歐盟似乎不太可能跟進美國禁運俄國石油，給油價帶來回落的壓力。外媒報導，歐盟成員國對於禁運俄羅斯石油的看法仍然分歧，德國等國家警告歐盟過於依賴俄羅斯的化石燃料，無法承受禁止俄國石油輸入的代價。

11.市場消化了聯準會官員的「鷹派」表態，以及美股上漲帶動避險情緒降溫，周二ICE美元指數尾盤微跌0.06%。在其他主要央行收緊政策之際，日本央行仍堅持其寬鬆貨幣政策不變，周二紐約尾盤日圓下跌1.05%，報120.72日圓兌一美元，早些時候一度貶至121.03日圓，創下6年新低。