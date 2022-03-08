華宏(8240)指出，2月雖然有年節放假影響，但在電子標籤的功能膜需求強勁下，單月營收7.9億元，年增4.22％，為2014年以來同期最高，累計前2月營收為17.05億元，年減2.68％。

公司表示，2月有年節假期，工作天數較少影響，但大部分材料產品銷售平穩，其中，電子標籤的功能膜拉貨動能強勁，出貨金額月成長近20％，顯示了市場對電子紙的強勁需求，也符合未來的趨勢。預計在全球推動節能減碳的政策下，電子紙低碳、低耗電的優勢，其需求將會只增不減，為華宏的電子標籤功能膜持續帶來不錯的收益。