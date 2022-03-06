男女感情是否能維持熱度，許多人覺得，無論婚前婚後「儀式感」都非常重要，而許多男性往往不會記得在節日送上滿滿心意的禮物，女星Melody就透露，她老公有時候會忘記送情人節禮物，但她通常不會放心上，除非覺得今年不送會「不平衡」，她就會主動跟老公提：「你要送我什麼？」，她也分享獨特的應對撇步，認為男生其實很簡單，「不是不願意做，但就是要給他們很清楚的方向」。

Melody在《11點熱吵店》分享自身經驗，表示老公沒送情人節禮物時，如果她去要，對方第一時間通常是裝傻，她分析男人裝傻的理由，莫過於「妳去年沒跟他要，妳不要，他就當作不知道」，但她自有一套應對法，就是不要拐彎抹角，直接講：「從前年你就再也沒有表示過任何心意了，所以前年、去年加今年，你要送我什麼？」。

當這樣攤牌後，Melody通常也不等他回話，會接著告知禮物她已經挑好，「你去買單就好了，謝謝～愛你」，沈玉琳也滿認同這種做法，還笑稱男人就是狗，「指令要清楚！」，來賓蘇炳憲也覺得有理，可以接受女生想要什麼就直接說清楚，不要讓另一半猜，「我猜了之後又被妳這個不要、那個不要，不是很傷腦筋嗎？」。

Melody很願意體諒男生忘記送禮物的情況，表示男人的體力應該花在做大事，而不是猜測女生的心思，也叮嚀女生收到禮物後，一定要鼓掌稱讚，坦言男人心思不複雜，所以很吃這套，「妳就是用力地稱讚說『你好棒』，就算演也要演出來」，笑稱這是保持幸福婚姻的秘訣。