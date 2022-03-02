戀愛中的情侶都會在節日送對方禮物表示愛意，不過一名男網友在情人節時，送女友一條名牌項鍊後，卻在一周後被對方提分手，他回到專櫃向櫃姐表示要換男款皮夾，並透露「她不喜歡我了」，豈知櫃上的幾名櫃姐一湧而上安慰他，這段經歷曝光後，網友全笑翻。

原PO昨（1）日於論壇《Dcard》透露，在情人節過後和女友分手，當時送對方的名牌項鍊，也被一併退回，他再回到原購買的專櫃，向櫃姐表示因女友不喜歡，想將項鍊換成男款皮夾，但櫃姐卻拿出女款皮夾向他介紹。

原PO見狀又再次強調想要換男款皮夾，櫃姐一臉疑惑，「你不是說女友不喜歡這個項鍊嗎？」他無奈地說，「她沒有不喜歡你們家的東西，是不喜歡我了」，話才說完，櫃上的好幾名櫃姐紛紛上前安慰他，並告訴他「你值得更好的，你現在只要好好犒賞自己就好」，令他破涕為笑。

不少網友看了他的遭遇後，紛紛留言，「櫃哥櫃姐也太溫暖」、「好溫暖的專櫃人員」、「結果你是不是貼了更多錢在專櫃」、「還是你櫃姐挑一個吧」、「櫃姐也太好笑了吧！全部靠上去安慰你，太有畫面」、「我快笑死，櫃姐真的很會說話，一個換貨，可能會讓業績提高了」、「這篇明明是悲傷的遭遇，但怎麼看著看著就笑出來了」。