男友報到史上最硬教召！14天不休假 女友緊擁淚

史上最硬教召今（5）日登場，連續14天不休假，每天操練10小時。不過傳出有教召員報到時，女友不捨淚眼汪汪，網友認為，他們至少沒有迴避、老實入營，比起玩樂團又閃兵或是領9萬的人好多了吧！

國防部今年起實施14天新制教召，首梯教召員今（5）日上午入營。由於此次教召14天不休假，每日操練10小時，被封為「史上最硬！」

今上午教召員前往桃園蘆竹區山腳國小進行報到，其中有教召員的女友也陪同到場，女友則是淚眼汪汪、充滿不捨。

國防部延長後備軍人教召天數至14天，且2星期不休假，課程將增加手槍、步槍、機槍實彈射擊，並實施行軍夜校、野外宿營等訓練科目，堪稱是史上最硬教召。教召員報到時，手機須交出列管，只有每天晚上7時至8時、9時至10時，可取回使用。

據《ETtoday新聞雲》報導，今上午開始報到後，有一名教召員在女友的陪同下前往報到，女友看著男友即將入營，感到相當不捨、淚眼汪汪。

PTT網友多認為，只是教召而已，又不是抽種金馬獎，也不是去支援烏克蘭，更不是要打什麼史達林格勒保衛戰或是諾曼第登陸，質疑是不是太草莓？不過也有人認為，就算服四個月訓練役或教召14天又如何？至少很老實的入營，比起玩樂團又閃兵或是領9萬的人要好多了吧！