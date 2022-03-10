大S（徐熙媛）閃婚嫁給20年前舊愛、南韓偶像團體「酷龍」成員具俊曄，而大S「20年沒換手機」才讓緣分再續，也引起網友熱議。有網友分享，他也打給20年前的「前任」並曝光2人的對話，笑翻網友。

這名網友在臉書社團《爆廢公社》發文，分享自己看了大S的新聞非常感動，鼓起勇氣拿起手機，撥打20年前的前女友手機號碼，在「嘟～嘟～嘟～」幾聲後，電話竟然真的接通。

原PO分享2人的通話內容，前女友問「幹嘛？」，他則說「沒有啦，想問看看星期日女兒生日的蛋糕訂好沒？」而前女友再回應「還沒啦，你去訂，還有你女兒學費單在桌上，趕快拿去繳一繳，聽到沒，掰」，他也曬出一張就讀高中的女兒學費單，在文末搭配上哭臉的表情符號。

原PO在網路上分享打給前女友的故事，引起網友熱烈討論。（翻攝臉書社團《爆廢公社》）

原來，原PO所謂的「20幾年前女友」就是現任老婆，兩人的通話紀錄也非重溫舊情，而是甜蜜的日常對話；文章曝光短短3小時就引起網友熱烈討論，許多網友會心一笑，留言表示，「前女友，如今正宮」、「好棒哦，這樣你們很幸福」、「這才是現實生活的樣子」、「哇！打給前女友，還可以附贈協尋前世女友好讚！」、「幸福日常」、「放閃的中年阿北」。