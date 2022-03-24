一名餐飲業者日前接到一筆164元的外送訂單，但客人胡亂在備註自稱是該店老闆的兒子，威脅餐點分量若太少就完蛋，但業者未婚也膝下無子，實在不懂兒子從何而來，透露已去警局報案，要讓客人替惡作劇的行為付出代價。

一名男網友在臉書社團《爆廢公社公開版》貼出一張照片，透露自己為餐飲業者，但日前收到一筆外送訂單，備住卻讓他哭笑不得；透過影像可見，客人下單鴨血、娃娃菜與麵共計164元，但3樣項目備註都寫下「我是你們這間店老闆的兒子，你若不給我分量多點，你就完蛋了。」

原PO表示，他還年輕也未婚，實在不想未婚生子，發文詢問網友，「請問半路多了個兒子，該怎麼處理？」

文章曝光後，不少網友笑爆回應，「取消訂單，告訴他，我你老子」、「別拒單 給他份量少一點」、「老闆快去認親啊」、「來這招？！他應該是很多老闆的兒子」、「貼紙條給他『不好意思，我兒子們都在衛生紙上』」；也有網友正色建議，原PO應該拒單，或是針對對方恐嚇的行為報警，對此，原PO則表示：「我比較狠一點，已報警，等警察叔叔幫我找兒子。」