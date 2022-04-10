蔡英文總統因家屬確診被隔離，總統府今天表示，總統今天上午快篩結果仍為陰性，原訂於4月12日接見「台灣-瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」行程，將以視訊會議方式進行，副總統賴清德則在總統府與訪團進行會晤。

總統府發言人張惇涵表示，總統今天上午依照防疫指引進行快篩，結果為陰性，目前健康狀況依然良好，總統感謝大家關心。醫療團隊也會嚴密掌握總統健康狀況，請大家放心。

他說，蔡英文總統原訂於4月12日接見「台灣-瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」之行程，雖因總統正在隔離期間無法實體進行，但為表達對於訪問團之尊重，感謝瑞典挺台之情誼，總統將在4月12日上午，與訪團進行視訊會議。

賴清德副總統並將於當天視訊會議後，在總統府與訪團進行會晤，蔡英文總統除於隔離期間進行快篩外，也將於解隔日4月14日進行PCR檢驗。

蔡英文總統在自主健康管理期間，將在4月16日和4月18日再進行兩次快篩。醫療團隊會視狀況判斷是否需要增加篩檢頻次，總統府也會適時對外說明。

蔡英文總統8日晚間在臉書貼文表示，在4月4日，她曾與家人餐敘，其中一位家人在8日午間篩檢確診。

依照指揮中心的防疫規定，蔡英文總統於官邸進行隔離，自接觸日隔日4月5日起算，預計將隔離至4月14日，再進行7天的自主健康管理。她的相關工作將以視訊會議等線上方式進行，不致於受到過多影響，並確保相關政務的推動。