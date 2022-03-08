3月8日是國際婦女節，桃園市中壢、平鎮、楊梅、大溪及龍潭警分局，都由分局長致贈女性同仁面膜等小禮物，慰勉女性同仁平日在工作崗上的付出與辛勞，尤其警察工作女性雖然人數較男性少，但在工作、訓練上表現一樣優秀。

平鎮警分局為了感謝所屬女性同仁辛勞，分局長吳明彥8日上午特別準備水水面膜及巧克力，分送給分局所有的女性同仁及婦女志工，感謝這一年來大家對警察工作無私的奉獻，並表達深深的祝福。

龍潭分局長蔡坤益致贈同仁婦女節小禮物。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

龍潭警分局長蔡坤益則準備「香氛舒緩肌膚美白面膜」及「東方之星玫瑰花」獻給分局每一位女性同仁及平時協勤婦女志工們，他說，要感謝女性同仁的付出，也期勉分局要落實性別主流推動，確實建立無性別歧視的環境，讓這特別日子更具意義。

楊梅分局長洪志朋致贈女性同仁與志工禮物。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

楊梅警分局由分局長洪志朋代表致贈面膜給致贈女性同仁面膜，楊梅婦女志工黃大姊表示，有感於女警投身警職，常會遭遇到危險，因此身為女警非常不簡單，要當女警除了要有正義感與責任感，更需要抗壓及判斷能力，而已婚女警在家庭與工作上更是兩頭奔波，非常的辛苦。

大溪警分局由分局長王鉉仁與兩位副分局長，特別到各單位慰問女性同仁。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

大溪警分局由分局長王鉉仁與兩位副分局長，特別到各單位慰問女性同仁，致贈每位女性同仁面膜禮盒，表達關懷與敬意。