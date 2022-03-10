獲救男子在金城消防隊學習CPR，充實自己的救護技能。（金城消防隊提供）

金門1名男子上街購物騎車回家途中，突然倒地失去呼吸心跳，金城消防分隊緊急救護送醫，成功挽回一條寶貴生命。他在健康出院重返工作崗位後，今天專程赴消防隊表達感謝。

縣消防局說明，今年2月4日，1名30多歲男子在金城鎮模範街購物，騎車回家途中突然倒臥於路中，現場鄉親趕緊上前關心，發現他似乎已無呼吸心跳，情況十分危急。

該局指揮中心立即派遣金城分隊趕往救援，並以電話指導現場民眾先用CPR胸外按壓，直至救護人車抵達。金城消防分隊隊員林健益、王俊惟、鳳凰志工陳孟麒評估患者OHCA(到院前心肺停止)生命徵象為無呼吸、無脈博，馬上利用AED（自動體外去顫器）電擊1次，並架設LUCAS(自動體外心肺復甦機)、置入喉頭罩呼吸道及BVM正壓給氧。

由於現場巷道狹小且道路兩側停滿機車，所幸熱心民眾幫忙移車淨空走道，讓救護車能迅速將患者送往金門醫院救治。在救護車送醫途中，又執行第2次電擊，患者多次出現脈搏後又停止，在救護員持續不斷努力搶救下，終於到院前恢復呼吸及心跳，成功的挽回一條寶貴的生命。

全程坐鎮指揮的副大隊長戴紹恩叮囑同仁持續關心後續狀況，獲悉該名男子出院後，已能正常生活，大家都感到十分欣喜，也為自己平日的精實訓練，在危急時刻發揮救人成果加油打氣。