金城消防分隊人員協助國中生生脫除卡戒。（金門縣消防局提供）

6名消防人員運用各種破壞器材，約30分鐘終於順利將鋼戒刻磨、切割、剪斷後移除，解除一場卡指危機。（金門縣消防局提供）

鋼戒的硬度在莫氏硬度8以上，大約是黃金的10倍，移除過程有相當難處。（金門縣消防局提供）

卡指若不及時處理，可能帶來嚴重傷害。（金門縣消防局提供）

金門1名國中生戴在無名指的鋼戒卡住，一直無法取下，且出現腫脹發紺現象，老師急忙載他到金城消防隊求助，6名消防人員努力半小時後順利脫困，讓大家都鬆了一口氣。

金城消防分隊副大隊長戴紹恩說明，這名卡戒的國三同學來到隊部，同仁一邊安撫師生緊張情緒，一邊查看發現右手無名指已呈現紅腫、發紺狀況，若不及時處理，恐有結構性傷害之虞，隨即由小隊長錢志華對鋼戒進行破壞處理，隊員陳正隆、張家瑋2人也在一旁協助固定，並以生理食鹽水潤滑及清洗傷口。另由隊員周佳慶、黃翔以墊片防護手指，避免因破壞作業導致傷口加深。

現場消防人員評估，鋼戒的硬度在莫氏硬度8以上，大約是黃金的10倍，不像金質或銀質戒指材質較軟且延展性高，6名消防人員運用各種破壞器材，約30分鐘終於順利將鋼戒刻磨、切割、剪斷後移除，解除一場卡指危機。

金門縣消防局第一大隊大隊長陳參奇表示，戒指或其他物品卡在手指上，超過8小時可令組織、神經線及血管壞死，由麻痺、疼痛變成失去感覺，當手指完全發黑時，更有截肢的危險。民眾若遇有類似狀況，千萬不要強行摘下，可利用冰敷或將手部抬高過心臟，等到手指些許消腫後再摘下，也可使用沙拉油、嬰兒油或肥皂等潤滑脫除，如以上方法都無法順利解決，可就近到醫院或消防隊尋求協助。