東元集團的黃茂雄會長自日本引進台灣的MOS摩斯漢堡（安心食品）慶祝入台31周年，由董事長林建元率各部門高階主管與總公司同仁作公益活動，串連北中南各縣市分店進行戶外社區清掃活動，於今11日(五)邀請各地鄰里顧客共同進行，一起愛地球守護環境。總公司同仁及店鋪夥伴穿著制服及背心於店舖周遭社區及公園清掃，共同維護環境整潔，響應312植樹節永續精神。

此外，摩斯漢堡店鋪推出滿額贈禮活動，於3/12生日慶當天，單筆消費滿200元，即贈「摩斯永續種籽」一份，藉此推廣綠色永續愛地球的精神，也邀請消費者親手種植蔬菜，體驗摩斯漢堡堅持最新鮮的好滋味。

1972年3月12日摩斯漢堡從東京成增站一個僅2.8坪的小店開始，創業之初，日本摩斯漢堡創辦人-櫻田 慧先生每天會清掃周邊店家的地面，他認為店鋪有乾淨的環境，才能讓經過的顧客感到心情愉悅，秉持敦親睦鄰的態度讓周邊區域的商店彼此有互動，而清掃的同時，也會增進每次與路過的顧客談話的機會，希望為顧客帶來元氣活力的一天。

為了紀念3月12日摩斯漢堡創立與感謝長久愛戴摩斯漢堡的顧客，因此將3月12日訂為全球摩斯漢堡生日。創辦人櫻田慧先生曾說：「如能做出對社會有貢獻的事，獲利自然隨之而來」。

摩斯漢堡始終秉持「貢獻人類、貢獻社會」的經營理念，以社區環境清潔行動慶祝31週年生日，安心食品（MOS摩斯漢堡）全體動員，包括總部與營運夥伴，邀請各地鄰里顧客共同進行戶外社區清掃活動，讓顧客更加了解安心食品（MOS摩斯漢堡）對於社區、環境的用心，並讓夥伴們體會「施比受更有福」的奉獻精神，也藉此創造正向的社會氛圍，讓前來摩斯漢堡用餐的消費者安心品嚐餐點，更連結社區打造幸福、健康、樂活的企業宗旨。