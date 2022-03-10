2020年台中市警局某派出所的警友會聚餐後，何姓男副站長要求沒有喝酒的女副站長開車載他回家，但他卻在車上撫摸她胸部及私處並強吻，最高法院駁回何的上訴、維持原判決，認定何男所為實應非難且犯後無悔意，依強制猥褻罪將他判處10月徒刑定讞。

何男與女副站長在2020年8月7日晚上參加警友站的聚餐，何男因有飲酒而她返家之路線經過何的住處附近，遂於是何男由未飲酒的女副站長開車搭載返家，但他上車後坐在副駕駛座後，突然側身以雙手撫摸她的胸部，她受驚將車輛停靠在路旁。

女副站長以手將何的雙手撥開，但他無視於此，又伸出右手隔著她外褲觸碰其下體，並抓住她雙手而強吻，後因她大聲斥責，何男才罷手，她透過通訊軟體LINE先後發送訊息、撥打電話給參加聚餐的警員及警友站站長求救，由對方協助報警。

台中地方法院一審及台中高等法院二審都認定何男犯行明確，考量他否認犯罪，及其迄未與被害人達成和解，或彌補其所受損害、取得諒宥等情，無從輕量刑之餘地，將何男判處有期徒刑10月，何提上訴遭最高法院駁回確定。