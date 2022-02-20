台中市政府為解決地方淹水夢魘，去年12月底啟動西屯區牛埔橋改建工程，目前工程進度約21％。建設局長陳大田20日指出，此工程正辦理橋台鋼軌樁打設作業，另原附掛橋梁直徑80公分的自來水幹管老舊，建設局已協調自來水公司一併進場進行管線汰管作業，持續穩定超前，預計今年10月底前通車。

陳大田說，為再爭取提前開放通車，與施工團隊討論，以「功率最大化、工期最小化」檢討各工項，堅持「品質、安全」不打折的前提下，將南北側2處橋台擋土工程同步進行，並透過專案小組協調各管線單位專案辦理管線遷移作業，全力拚「再提前通車」為目標趕辦工程，提供市民舒適、安全又便捷的通行環境。

陳大田表示，西屯區中清路為往來國道大雅交流道及環中路的重要幹道，位於黎明路口跨港尾子溪河道的牛埔橋為銜接路口的重要通道。牛埔橋因通洪空間不足造成地方淹水，建設局啟動改建橋梁工程，於去年12月21日封閉中清路（經貿九路至黎明路），並搭配中平路新建鋼便橋改道維持區域通行，歷經元旦、春節連續假期考驗，車流改道通行狀況已穩定。

陳大田特提醒民眾，針對現場交通疏導採滾動式調整，請行經該處駕駛朋友注意相關告示，提早改道並配合現場交通指揮人員引導，以確保行車安全，造成不便，敬請見諒。