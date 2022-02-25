台中市國道4號豐潭段通車後，山城進出市區便利性大增，現居豐原、通勤台中上班的民眾交通建設很有感，吸引很多本來要往原市區購屋的民眾，改留在豐原購屋、離父母近一點

，更可以省房價，綜觀鄰近后科園區的舊縣治中心豐原區，今年就有12個新建案，預售大樓每坪單價還上看近4字頭。

依台中市經發局去年12月台中市商業登記現有家數及資本額統計資料顯示，豐原區登記家數有1萬2633家，遠超過大里區9105家，分析豐原區的公司登記行業別，分別以批發零售業、製造業的公司數最多。

台商回流、企業重新布局，中部產業園區擴廠需求不斷，中部科學園區相繼傳出龍頭大廠擴建消息，更為周邊房市加油添柴。

台積電中科廠區將再投入1兆元擴廠、創造8000個就業機會，光電業大廠友達宣布將在后里擴建新世代廠房，友達選擇在后里興建高階面板生產中心。

今年豐原區預售大樓新案就有12案，規模最大量為富宇的愛國街大樓案，還有坤聯富建設「永康路」大樓案，以及在地建商慶山建設推出的「慶山豐南」，基地位置就在豐原與潭子交界處的豐南街上，房市熱絡。

房市亮點還包括「久樘宸陽」基地位於豐原區愛國街、近中陽路，為豐原人購屋最屬意的精華商圈地段，附近有明星小學南陽國小、豐東國中。採買商圈有南陽、復興、廟東及豐原第一公有零售市場等。

開發商看好豐原發展，近年來后科擴廠確實為豐原房市注入活水，由於豐原生活機能成熟，商圈、名校也都有固定的擁戴者，除了科技族新購屋選擇豐原之外，包括豐原在地人，結婚購屋，不必外求到原中市，在地的建案獲青睞。