台南市政府警察局犯罪預防科陳姓警員，20日感覺有呼吸道症狀，21日上午自行快篩結果呈陽性，隨即到部立新營醫院進行PCR檢測，下午檢測結果陽性，目前已由衛生局安排收治。

南市警局表示，配合衛生局進行後續疫調工作，相關環境廳舍已於21日下午完成清消。衛生局也緊急安排與陳員同辦公室的15位同仁，今天晚上到新營醫院做快篩。

南市警局說，因應該科人員後續可能遭匡列隔離，已規畫居家辦公及調配人力支援，相關內勤業務推動及外勤單位勤務運作均不受影響。