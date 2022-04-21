周玉蔻爆確診 陳時中：各行各業都有「自己要注意」

資深媒體人周玉蔻傳出確診新冠肺炎，台中市議員周永鴻18日才與她碰過面，周永鴻上午曾到過市議會，聽到消息後離開，他並自行快篩、結果為陰性；據了解，因目前匡列範圍為2天內接觸者，周永鴻說目前未接到匡列通知。