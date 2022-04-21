3天前與周玉蔻碰面 中市議員周永鴻快篩出爐 11:432022/04/21 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市議員周永鴻日前與周玉蔻接觸，今天快篩為陰性。(周永鴻提供／林欣儀台中傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周玉蔻爆確診 陳時中：各行各業都有「自己要注意」 訂閱影音： 中時新聞網 資深媒體人周玉蔻傳出確診新冠肺炎，台中市議員周永鴻18日才與她碰過面，周永鴻上午曾到過市議會，聽到消息後離開，他並自行快篩、結果為陰性；據了解，因目前匡列範圍為2天內接觸者，周永鴻說目前未接到匡列通知。 雲林＋14 龍鳳胎姊弟皆輕症 周玉蔻確診「這些人」3天內才剛受訪 李秉穎、卓榮泰全入列 #新冠肺炎 #台灣 #周永鴻 #周玉蔻 #匡列 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義市＋2 嘉縣溪口確診男的同事 12:052022/04/19 生活 居家隔離書大爆單 疫調全面簡化 04:102022/04/21 生活新聞 小巨蛋冰球教練確診挨轟隱匿 北捷回應了 09:092022/04/21 生活 與確診者密切接觸 《全明星3》泳裝辣妹急報平安 22:152022/04/19 娛樂 周玉蔻確診了！ 臉書自曝PCR陽性：打過3劑高端 09:102022/04/21 政治 周玉蔻確診 來賓多大咖 網驚：指揮中心糟了 11:252022/04/21 生活 周玉蔻確診 3天內節目來賓全曝光 11:582022/04/21 政治 聯醫副總院長確診10人居隔 開會官員、議員皆匡列 10:392022/04/21 生活 周玉蔻確診 陳時中：各行各業都有「自己要注意」 09:482022/04/21 生活 張惠妹演唱會工作人員確診 主辦單位說話了 11:382022/04/19 娛樂 南科台積電再生水廠2外包員工確診 已匡列4人 13:562022/04/19 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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