23日凌晨發生芮氏規模6.6地震，震央在花蓮近海，新竹縣市也有約2到4級震度，竹科護國神山群則未有太大影響，僅有零星廠商機台短暫當機，但隨即恢復回線。竹科管理局指出，園區防災中心測得3級，未啟動緊急應變，轄內50多家廠商回報無災情傳出。

零時1時41分地震讓全台幾乎有感，新竹縣市竹科護國神山也有部分廠家機台受到短暫當機影響。台積電回應指出，大部分廠區都沒有達疏散表準，只有零星疏散，也都已回線，確定無顯著影響。

力積電則表示確實有部分機台當機，但是迅速恢復、繼續生產線，當機屬小狀況。另一家在竹科與南科皆有廠的廠商也透露連比較搖的南科都沒事，竹科廠區當然一切順利，公司一切正常上班。

竹科管理局也指出，中央氣象局公布地震級別到4，但園區本身災防中心地震儀測得為3級，並未啟動場商緊急應變需求。科管局的緊急通報專線也顯示廠商營運一切順利、未有災情傳出，經詢問轄下6個園區共5、60家廠商，一切正常。