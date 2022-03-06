聯電榮譽董事長曹興誠5日傳給民進黨立委柯建銘兩篇文章，其中一篇文章中提到，台灣自己可以訓練出百萬精兵，還要求美國派陸軍來台，那就近乎無恥。對此，國民黨桃園市議員黃敬平直言，請綠營恢復徵兵、曹興誠拋棄新加坡國籍，恢復中華民國國籍，「不然打仗時，你們這些有錢有權有勢的XX都逃到國外講幹話！結果死的都是台灣老百姓！」

曹興誠在文章中指出，現在的烏克蘭，自總統至七十多歲的婦女，都展示了保家衛國的強烈鬥志和勇氣，才贏得了舉世的同情和支持。如果烏克蘭的成年男人只知投降或逃跑，則不會得到許多國外的援助。

曹興誠認為，所以台灣人不應該要求美國派兵，而應該要求政府提供場地及裝備，訓練成年人達到全民皆兵。這種訓練，應該直接去操控各種武器和裝備，台灣當過兵的退伍軍人，因為過去少有接觸武器的經驗，其所受軍訓幾乎全無用處，這種錯誤不可重複。台灣能夠做到全民皆兵，能夠展現高昂的自衛意志，美、日自然願意提供武器給台灣，並且可以協助提供訓練。

對此，黃敬平今天(6日)在臉書上發文表示，俄烏戰事引起關注，曹興誠和綠營都說台灣要全民皆兵打仗。他認為，「沒問題」，並提出兩點條件，一是請綠營先恢復徵兵2年且溯及既往20年；二是曹董請恢復中華民國國籍並拋棄新加坡國籍！「不然打仗時，你們這些有錢有權有勢的XX都逃到國外講幹話！結果死的都是台灣老百姓！跟烏克蘭現在一模一樣！」