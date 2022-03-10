國民黨立委、國民黨中央選戰策略會報小組成員傅崐萁今接受資深媒體人黃光芹專訪。談到北北桃選戰佈局，傅崐萁說，黨內參選者眾，先等民進黨排出陣容；對於桃園地方選情，傅崐萁也研判民進黨不會空降人選，因為桃園是靠宗親系統，空降有高度風險。

對於目前外傳的「藍白合」，傅崐萁直言，他在立院深刻體驗沒有所謂藍白合，民眾黨都是跟著民進黨走，自己案子被卡了才找國民黨協助，「國民黨就是國民黨，根本沒有人跟我們站在一起」。

傅崐萁說，台北市長柯文哲曾說過沒有人比他更墨綠，「墨綠就是墨綠」，還是要回到理念，誰才能真心誠意保護台灣。

黃光芹問到前副總統陳建仁入黨引發民進黨內猜測陳建仁的動向，傅崐萁直言陳建仁是民進黨的「王牌」，把王牌給扔出來了。傅表示，俄烏是不是要開打其實美國很清楚，美國也會跟台灣共享情報，陳建仁在俄羅斯開打前搶宣布入黨，時機點相當有趣，畢竟俄烏開打的話就不適合做這樣的宣布，挑這時機就是為了年底九合一選舉。

傅崐萁進一步分析，至於陳建仁究竟是練兵還是真的要選，就看他選哪裡，假設陳建仁要選台北市長，那可能真的是想要選上市長，只是他會「苦戰」，但如果陳建仁選新北市長，那就是劍指副總統賴清德，要挑戰2024的總統大選。他認為後者可能性比較大，且陳建仁去選新北市長，1450網軍就會全部出動，原本在新北比較溫和的政治局勢會變得相當激烈。

傅崐萁還分析新潮流的狀況，傅認為，目前賴清德是「北流」在支持的，鄭文燦則是「南流」的陳菊系統在支持，蘇系則是兩流兼顧。2024總統大選賴清德跟鄭文燦會先在派系內打一場，打完再跟非新潮流的，如正國會林佳龍再打一場，蔡總統丟出陳建仁這張真正王牌，估計民進黨內部廝殺會比2020還要精彩。

傅崐萁認為民進黨會挑硬骨頭給陳建仁啃，所以派他去選新北，只要票數差距控制在15萬內，就算為黨犧牲奉獻有戰功。他提到2018年台北市長柯文哲拚連任，民進黨把柯文哲腳給打殘，不讓柯通吃綠營，最後關頭才讓他微幅領先當選，讓他不知道該哭還是怎樣，被迫留在原地無法出兵。

至於衛福部長陳時中是否能選桃園市長？傅崐萁說，其實桃園宗親影響力很強大，民進黨當初派呂秀蓮選桃園縣長，是因為呂秀蓮是大溪呂家，因此這是個好棋，桃園要空降其實有高度風險，他研判空降的可能性有待商榷。

對於國民黨人選佈局，傅崐萁說，北北桃部分就先等民進黨陣容排出來，國民黨有充足的時間，前高雄市長韓國瑜也是5月才被提名，後來也造成炫風；至於南台灣部分，傅崐萁也深具信心，絕對沒有提不出人的問題，只是時機點問題，民進黨現在黨內還打得很熱鬧，「讓子彈飛一飛，他們內部還沒解決，我們這麼急幹嘛？」國民黨先徵詢基層意見，看提什麼人選民眾會接受，「這次推的選將絕對跟過去不一樣，會很熱鬧。」