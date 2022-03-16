行政院長蘇貞昌上周在立法院總質詢，拒絕承諾不再大停電，更酸國民黨立委蔣萬安「祖父」也未反攻大陸」；昨蘇再批蔣萬安沒本事就不要賣弄，不然就像爬高的猴子被看到紅屁股。對於蘇貞昌近日連續數天「鎖定狙擊」，港媒分析指出，不外乎是為台北市長選舉，綠營兩手策略步步進逼。

根據《中評社》今(16日)報導，綠營兩手策略步步進逼，一方面打擊蔣經國形象，另一方面又將蔣萬安與蔣介石的威權統治政治責任連結，蔣萬安的選戰步步驚心，如何應對，值得觀察。年底選舉前哨戰已開打，民進黨台北市長人選雖未確定，但傳出的前副總統陳建仁、衛福部長陳時中都各擁一定社會形象，民進黨集中火力狙擊蔣萬安，放過台北市副市長黃珊珊，應是要讓藍營支持者動搖「棄蔣保黃」，在藍軍分裂投票下，綠自然得利。

該篇報導分析認為，從蘇貞昌與蔣萬安的攻防，就能看出蔣萬安面對兩蔣議題仍沒準備好，但綠營卻已步步進逼，屆時，要挑戰台北市長的蔣萬安恐被逼得不得不表態，否則兩蔣包袱若無妥適處理，只會成為綠營集中攻擊的目標。