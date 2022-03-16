立法院內政委員會今邀請中選會進行業務報告，根據報告指出，截至今年2月17日，候選人違反公職人員選舉罷免法行賄罪、妨害他人競選等，共對5個政黨連坐裁罰193件，其中國民黨154件、遭罰1億2621萬元居冠，民進黨遭罰34件、2970萬元。

根據中選會書面報告，執行政黨連坐裁罰自2012年4月3日起，按季將候選人資料電子檔及所涉罪名函請法務部將符合要件的確定判決案號函送中選會，據以檢索下載確定判決書後，再行轉知所屬選舉委員會辦理後續連坐裁罰事宜，截至今年2月17日止，總計裁罰193件。

中選會指出，該案件包含對投票權人行賄罪144件、虛偽遷徙戶籍以妨害投票結果正確罪46件、對具候選人資格者交付賄絡2件、妨害他人競選1件，合計193件。

在連坐政黨部分，國民黨154件、裁罰金額1億2621萬5千元；民進黨34件、裁罰金額2970萬元；親民黨3件、裁罰金額410萬元；大道慈悲濟世黨1件、裁罰金額50萬元；無黨團結聯盟1件、115萬元；5個政黨合計裁罰1億6166萬5千元。