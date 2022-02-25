針對人流較多的游泳池、健身房、球場等公共區域加強清消作業、提高消毒頻率，於課程結束後全面消毒，並在多處設置酒精供民眾使用。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

228連續假期即將到來，你有出遊計畫？也可以揪親朋好友來運動，台中市國民運動中心持續進行防疫工作，市府運動局長李昱叡表示，台中各國運中心連假無休，場館遵照中央流行疫情指揮中心最新防疫規範，嚴格落實不鬆懈，以維護市民健康安全為最優先。

李昱叡說，市長盧秀燕重視市民運動環境，因應連假期間，特別責成運動局務必嚴格要求場館持續落實最新防疫措施，入內戴口罩、全面清消並加強健康管理，提供市民安心的運動場域，呼籲市民遵守防疫規定，一同建立安心的運動場域。

台中市國民運動中心每年都有大量人流，面對疫情衝擊，運動局不斷在各場館加強稽查和輔導，感謝各國民運動中心營運團隊提供市民優質運動環境，積極進行各項防疫作為，維護城市安全和市民健康。

目前台中6座運動中心與1座運動公園，包括朝馬、北區、南屯國民運動中心，及長春、大里、潭子國民暨兒童運動中心與港區運動公園皆持續配合教育部體育署最新修正發布《競技及休閒運動場館業因應COVID-19防疫管理指引》、《游泳池因應COVID-19防疫管理指引》落實各項防疫措施。

針對人流較多的游泳池、健身房、球場等公共區域加強清消作業、提高消毒頻率，於課程結束後全面消毒，並在多處設置酒精供民眾使用。

運動局強調，228連假台中市轄內國民運動中心連假無休，邀請市民維持健康進行規律運動，相關資訊歡迎至各國民運動中心官網查詢。