余天、李亞二女兒余苑綺，2014年確診直腸癌第三期後，共做了近70次化療及切除部份淋巴、肝及肺臟，未料大腸近來又照出陰影，醫師評估最短只剩兩個月到半年壽命，讓一家人難以接受，李亞萍更一度情緒崩潰，對此，余祥銓也做出回應。

余苑綺傳被醫生診斷出剩兩個月壽命，根據《三立新聞網》報導，余祥銓表示醫生僅表示最糟狀況，但並沒有給時間範圍，駁斥根本是子虛烏有的報導，他也透露余苑綺的病情並沒有外界傳的這麼嚴重，但也坦言因為拖了一個月沒化療，癌症指數從3變到8，讓全家人不斷鼓勵她為了兩個小孩著想，療程還是要繼續做下去。

根據《自由時報》報導，余苑綺日前被拍到大腸有黑影，病情傳出再度惡化，此噩耗讓李亞萍情緒潰堤，不禁痛哭表示：「我現在只求有奇蹟出現，我們全家人都被擊垮了」，如今余祥銓提到母親近況，坦言加上好友蔡頭、巴戈先後病逝，讓她狀態變得很差，情緒起伏變的相當大，似乎罹患躁鬱症。

余苑綺由於化療藥物藥效猛烈，指甲常呈現黑色，讓她動念加入醫院實測，更曝露內心話：「只有走過這樣的路，才能深刻體會那種苦痛！我真的希望自己的親身經驗是有意義」，此外，余祥銓也傳出為了替二姐添喜氣，計劃迎娶小12歲女友柔柔。