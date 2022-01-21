搜救人員前往大劍山搜尋失聯山友，發現有紮營痕跡。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

大劍山附近山域天候惡劣，地面有積雪情形。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

大劍山附近山域天候惡劣，地面有積雪情形。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

搜救隊員完美谷營地2.4K往下約20公尺邊坡發現錢男遺體。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

來自新北的54歲錢姓聽障山友去年12月31日獨自攀登雪山，挑戰西稜線及聖稜線，家人1月7日與其失聯，並向台中市消防局通報求援。搜救隊員20日入山搜尋未果，今日上午於完美谷營地附近發現遺落的背包，並在步道下方20公尺處發現錢男遺體，因目前雪山飄雪，搜救隊員先行下撤，等天氣好轉再派員搬運遺體。

台中市消防局在19日接獲錢小姐報案，表示父親110年12月31日至1月7日登爬雪山西稜線，111年1月10日至1月15日雪山聖稜線Y型。最後一次於LINE所留資訊為1月6日在大劍山腳下營地過夜，並於1月7日傳送相片後未再有其他資訊，目前聯繫不上，傳送訊息也未有回應。

台中市消防局第二大隊隨即在隊部成立前進指揮所，與相關專家研議後研判事故熱區為大劍山至雪山間步道兩側區域。1月20日派遣第一梯次梨山分隊4名人員於福壽山停機坪搭機前往完美谷營地降落後，前往大劍山搜尋。

消防局第二大隊表示，搜救人員在搜尋過程中發現有紮營痕跡，並在現場擴大搜尋未果，於當日返回完美谷營地紮營夜宿。

第一梯次人員21日前往翠池方向沿途搜尋，於完美谷營地近2.4K處，路徑上發現山友遺落的裝備，往下約20公尺邊坡發現遺體，因現場天候惡劣，第一梯次搜救人員先行下撤，將待天候許可，另行規劃後送遺體。