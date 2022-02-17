資深藝人巴戈胰臟癌病逝享壽67歲 晚鄒美儀20年壽終《雙星報喜》天上重聚

資深主持人巴戈因胰臟癌昨(16日)傳出病逝台北，享壽67歲，聞此，不少演藝圈好友昨都連夜發文悼念，陳凱倫近年仍和巴戈有聯繫，但巴戈療養這段日子常在微信上失聯，陳凱倫透過管道找到巴戈的帳號，幾次都是在「等對方驗證朋友請求」的狀態，而巴戈給他的最後訊息幾乎都是「微笑」、「Hello」、「比讚」或「難過」的貼圖回應，如今想來陳凱倫覺得巴戈應該是礙於病情，有苦難言。

陳凱倫昨看到巴戈過世的訊息，直言除了感到意外、惋惜，也希望對方已經離苦得樂，巴戈人生後期因病療養的期間多次在微信上失蹤，直到兩人重啟聯繫，巴戈都是用簡單的貼圖回應，最後一封微信留言落在2月11日，兩人最後的交談內容是：「對常楓常爸的悼念：人生總是充滿意外，願那些不好的『意外』，只是虚驚一場，而一直期待的美好，總能如期而至。」

陳凱倫發文。（圖／翻攝自陳凱倫臉書）

近年因罹患胃癌心力交瘁的唐玲也發文，表示這幾年常在公益活動上見到巴戈，對方沒有大明星的架子，還會有耐心地替後輩解惑，兩人最後一次見面是幾個月前，唐玲上巴戈的直播節目擔任嘉賓，知道唐玲的身世背景及曾經罹患重病，巴戈更為唐玲打氣，「還鼓勵我要加油！」，兩人留下開心的合影，唐玲說：「想到當時他给我的安慰與祝福還歷歷在目，怎麼現在他自己說走就走了呢？不敢相信這是真的⋯⋯」。

唐玲發文。（圖／翻攝自唐玲臉書）

向娃則說，這15年因為公益活動和巴戈常跑遍台灣，也因此兩人常和眾人一起旅遊度假，留下許多美好的照片，巴戈性格開朗，有時一到傍晚就會在群組問大家晚餐吃什麼，約出來一起吃飯，向娃坦言去年就知道巴戈生病，從此她常常向菩薩祈求保佑他早日康復，未料仍傳來噩耗，「巴哥哥，我知道你累了不想再做化療，想去尋找沒有煩惱病痛的地方，這些照片我會保存下來，這是永遠最美好的回憶。」

向娃近年常和巴戈四處做公益，也有機會到處旅遊。（圖／翻攝自向娃臉書）

而巴戈身後事的細項消息稍早公開，2/18-2/25上午10時至下午16時麗緻生命會館民權館公開靈堂，並暫定將在3月3日上午9時第一殯儀館景行廳舉行追思會。