由於國際廢鋼原料行情變化不大，豐興（2015）18日開出本周內銷盤價，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品，全面維持平盤。

豐興最新報價，為廢鋼每公噸收購牌價維持15,000元，鋼筋每公噸牌價維持25,100元，型鋼每公噸牌價維持29,400元。