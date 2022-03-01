豐興本周盤價 全面開平盤 11:302022/03/01 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於國際廢鋼原料行情持穩，豐興（2015）1日開出的本周內銷盤價，全面開平盤，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品價格都維持平盤。 豐興本周報價，為廢鋼每公噸收購牌價維持12800元，鋼筋每公噸牌價維持22300元，型鋼每公噸牌價維持27100元。 《鋼鐵股》豐興盤價 續全面開平 國際廢鋼持穩 豐興本周盤價全面持平 #豐興 #開平盤 #豐興本周盤價 #國際廢鋼原料行情 #持穩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》盤價漲不敵外資落跑 東鋼臉綠 17:222022/02/16 財經 《鋼鐵股》中止3連漲 豐興盤價全開平 10:512022/02/21 財經 《商情》國際廢鋼持穩 國內鋼品續平 11:082022/03/01 財經 豐興新春開紅盤 調漲廢鋼和鋼筋價格 11:402022/02/08 財經 國際廢鋼原料大漲 豐興全面調漲本週盤價 11:302022/02/14 財經 剛性需求強 瀚宇博營運樂觀 04:102022/02/18 證券．權證 《商情》原料漲勢強勁 國內廢鋼、鋼筋同步續漲 11:252022/02/08 財經 《鋼鐵股》豐興廢鋼、鋼筋連3漲 型鋼也轉升 11:592022/02/14 財經 《觀光股》美食-KY元月營收持穩 衝刺成長動能 12:162022/02/11 財經 《半導體》易華電1月營收持穩 Q2動能估回升 07:442022/02/10 財經 豐興 調漲廢鋼鋼筋價 04:102022/02/09 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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