由於國際廢鋼原料行情持穩，豐興（2015）1日開出的本周內銷盤價，全面開平盤，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品價格都維持平盤。

豐興本周報價，為廢鋼每公噸收購牌價維持12800元，鋼筋每公噸牌價維持22300元，型鋼每公噸牌價維持27100元。