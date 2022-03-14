豐興(2015)周一(3月14日)開出本周盤價。本周盤價持續全面調漲，本周豐興國內廢鋼每公噸上漲1200元，鋼筋基價每公噸上漲1400元。型鋼產品每公噸上漲1200元(基價調漲每公噸800元+產品附價調漲每公噸400元)。

回顧上周，戰火拉抬原物料飆升，反轉連2周全面平盤後漲勢再起，豐興廢鋼、鋼筋、型鋼產品全面調漲局面。

盤價漲勢延燒，本周豐興廢鋼收購價上漲為每公噸1萬4500元，鋼筋上漲為每公噸3萬1400元，型鋼產品也上漲為每公噸2萬9000元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周由545美元續漲至每公噸610美元，而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價也由505美元續漲至每公噸555美元，澳洲鐵礦砂由每公噸151.1元續漲至153.95美元，漲勢連3漲。

台股後繼無力，鋼鐵穩腳步，豐興派利與去年營收、獲利、每股盈餘皆創下歷史新高，且高殖利率體質，外資連三日敲進，周一股價穩健上攻。東和鋼鐵(2006)、盛餘(2029)股價也持續飆波段新高價。