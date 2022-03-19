市場權衡美國和中國就烏克蘭危機對話和聯邦準備理事會（Fed）官員更加鷹派言論，美股今天上漲，週線勁揚。

道瓊工業指數終場上漲274.17點，或0.80%，收在34754.93點。

標準普爾500指數上漲51.45點，或1.17%，收在4463.12點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲279.06點，或2.05%，收在13893.84點。

費城半導體指數上漲67.750點，或2.01%，收在3432.298點。（譯者：徐睿承）1110319