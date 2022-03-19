美中就烏克蘭危機對話 美股收紅 道瓊上漲274點 05:352022/03/19 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美中就烏克蘭危機對話 美股收紅。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 市場權衡美國和中國就烏克蘭危機對話和聯邦準備理事會（Fed）官員更加鷹派言論，美股今天上漲，週線勁揚。 道瓊工業指數終場上漲274.17點，或0.80%，收在34754.93點。 標準普爾500指數上漲51.45點，或1.17%，收在4463.12點。 以科技股為主的那斯達克指數上漲279.06點，或2.05%，收在13893.84點。 費城半導體指數上漲67.750點，或2.01%，收在3432.298點。（譯者：徐睿承）1110319 Fed預告今年還會連6升 美升息元年 風險性資產可期 #上漲 #收在 #烏克蘭危機 #對話 #美股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 電金傳齊揚 台股早盤大漲逾428點站上年線 11:272022/03/17 財經 股價指數期貨贏家專欄－Fed會後 台指期由空翻多 04:102022/03/18 證券．權證 市場變數多 法人：投資掌握3重點 04:102022/03/18 投資理財 《日股》日經指數周線大漲6.62% 近2年來最強 16:292022/03/18 財經 拜登：美中不打新冷戰、不支持台獨 習近平：美誤判中方戰略意圖 00:122022/03/19 兩岸 拜習通話談「中美關係」央視：雙方約定媒體不允許進入現場 23:022022/03/18 兩岸 白宮：拜登與習近平周五通話討論中美競爭與烏克蘭戰爭 22:422022/03/17 兩岸 烏克蘭危機波及 2月ESG基金淨流入銳減6成 11:322022/03/18 財經 美股早盤觀望情緒濃 道瓊、那指平盤震盪 22:502022/03/17 財經 維穩號角響 恒指兩天漲3千點 04:102022/03/18 產業特刊 《國際金融》觀望俄烏談判 歐股近持平 17:192022/03/18 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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