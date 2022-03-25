周五南韓KOSPI指數盤中小漲0.11%，報2,732.77點；本周可望收漲1%，延續前一周的升勢（收漲1.72%）。隔夜美股強勁反彈，以及車用電池大廠LG Energy Solution（LGES）大漲帶來提振，但俄烏危機未見緩和跡象，則使大盤漲幅受抑。

西方國家領袖周四同意強化在東歐的軍力部署、擴大對烏克蘭的軍事援助，以及加重對俄羅斯入侵烏克蘭的制裁力道。

電動車電池製造商LGES大漲7.60%，帶領大盤走高。該公司宣布到2024年將投資1.7兆韓元（約14億美元）在美國亞利桑納州建造一座電池廠。LGES的主要客戶包括特斯拉和Lucid。

投資人評估烏克蘭危機的影響和美國升息前景，重量級個股三星電子跌0.14%，SK海力士跌1.24%，LG化學跌0.38%，入口網站Naver跌1.47%，使大盤承壓。

外資盤中賣超韓股3289億韓元。

韓元盤中升值0.18%，報1,216.6兌一美元。