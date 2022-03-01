豐興(2015)周二(3月1日)開出本周盤價。上周盤價終結3連漲後，本周持續平盤，本周豐興國內鋼筋平盤、廢鋼平盤、型鋼產品平盤。

回顧上周，原料漲勢緩一緩，豐興廢鋼、鋼筋中止連續三周上漲後，開出平盤；型鋼產品中止連12周平盤局面後，也呈現平盤局面。

繼上周全面平盤後，本周豐興廢鋼收購價維持每公噸1萬2800元，鋼筋維持每公噸2萬2300元，型鋼產品基價也維持每公噸2萬7100元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周續持平為每公噸534美元，而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價也續持平為每公噸490美元，澳洲鐵礦砂由每公噸132.05元上漲至138.2美元，漲勢再起。

鋼鐵周二擁抱大利多，族群集體上攻。不畏外資連2日賣超，豐興開高走高，勁揚近5%，一度衝上88.5元之去年5月3日之10個月高價，突破所有短均。