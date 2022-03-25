玉晶光(3406)2021年財報出爐，2021年稅後盈餘為22.96億元，年減24.84%，每股盈餘為20.52元，玉晶光前2月合併營收為21.48億元，年增23.05%；玉晶光表示，今年第1季應該會較去年同期成長。

受到供應鏈缺料及智慧型手機市況平平影響，玉晶光2021年合併營收為167.36億元，年增5.26%，創下歷年新高，營業毛利為59.17億元，年減14.36%，合併毛利率為35.36%，年減8.1個百分點，營業淨利為30.15億元，年減33.84%，稅後盈餘為22.96億元，年減24.84%，每股盈餘為20.52元。

玉晶光董事會決議每股配息8元。

由於供應鏈瓶頸逐漸紓解，且蘋果於今年上半年推出平價版5G iPhone，玉晶光今年前2月合併營收為21.48億元，年增23.05%，玉晶光預估，今年第1季營運可望優於去年同期。

元宇宙多元化應用興起，帶動AR/VR鏡頭需求，加上美系客戶今年新機鏡頭可望升級，繼2021年大手筆投資逾50億元資本支出，玉晶光2月10日董事會再通過27.88億元資本支出，其中在台灣廠區投資金額約5.89億元，廈門廠亦斥資新台幣18.75億元購置設備擴產，以及3.24億元用以建構無塵室等廠務設施，兩岸投資金額已達去年資本支出的一半。

玉晶光表示，未來將視營運需求持續增加資本支出。