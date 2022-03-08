台積電文教基金會主辦「第十四屆台積電青年書法暨篆刻大賞」得獎名單出爐，從小就學習書法的明道中學高二生楊翊詮，擅長粗獷、陽剛的「魏碑」風格，榮獲「篆隸楷組」首獎，他說，寫書法修身養性、抒發生活，做事情更加專注。

為鼓勵青年世代認識傳統書篆藝術，由台積電文教基金會主辦的「台積電青年書法暨篆刻大賞」邁入第十四年，「篆隸楷組」、「行草組」、「篆刻組」分為兩階段進行，第一階段以「懷舊之情」為主題進行徵件，第二階段則由晉級決賽者，參與臨場抽題現場創作競賽。

楊翊詮國小一年級就學習書法，當初父母親是為讓好動的孩子靜下心，國小五、六年級開始在國語文競賽獲獎，在國、高中都曾各獲選「全國學生美展」特優佳績，這次是第二次參加台積電青年書法大賞，從去年「優選」進步為「首獎」。

雖然學習課業，他每周持續精進書法課程，並正在學習行書，比起書法的字型，更喜歡墨色輕重濃淡的變化，假日之外也常在睡前享受一個人靜靜的聽著音樂寫書法，幫助自己定下心來，更加專注。

明道中學文化創意處林雯琪副校長表示，生活中能找到自己喜歡做的事，找到生命抒發的出口，是很美好的。

該校2002年創立國中部「素養班」，希望將群志同道合的學生聚在一起，彼此相互鼓勵，楊翊詮從明道國中部「音樂素養班」進入高中部，樂見同學們從小培養的多元素養，可以成為未來支持自己一輩子的力量。