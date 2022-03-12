台中市政府虎年首場大型徵才活動「富市台中 福虎生豐」就業博覽會，今(12)日在中興大學熱鬧登場，現場邀集65家廠商，提供6,600個職缺。除台積電、矽品、友達等科技業龍頭外，現場更匯聚各大餐飲集團及食品業，包含味丹、統一、築間及王品等知名企業，吸引5,000位求職者熱情參與！

其中，餐飲界黑馬－築間餐飲集團現場招募超過百人，薪資最高上看48,000元，今日一早就湧入求職人潮，面試攤位大排長龍！

築間餐飲集團不畏疫情干擾，2021年業績表現亮眼，全台分店每月超過50萬來客數，年營業額30億元。

看好台灣餐飲內需市場持續升溫，築間餐飲集團啟動11年來最大規模展店計劃，積極擴張「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」、「有之和牛 鍋物放題」、「日暮裏鍋物放題」、「本格和牛 燒肉放題」及「杉本 黑毛和牛一頭切」，旗下六大品牌總店數目前已達102家，逆勢展店氣勢如虹。

築間餐飲集團隨著展店腳步加速，人才需求隨之增加，目前正在招募各類菁英，從門市正職同仁到儲備幹部均有職缺，除了基本起薪30,800元，儲備店主管更是上看48,000元。內勤單位也有董事長特助及教育訓練部主管等職缺需求，現場估計總徵才人數將超過百人。

築間餐飲集團表示，2022年催生兩大新品牌，今年展店目標預估可達150家以上，營業額挑戰55億元，年增幅逾八成。