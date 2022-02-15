「敢不敢放上至少5年前的自己」挑戰，近日在社群媒體流傳，不少政治人物紛紛跟上熱潮。國民黨北市議員王鴻薇也不落人後，近日PO出自己多年前的婚紗照，不少人看完照片大感震驚，直呼「超美，像林青霞」、「這是林青霞吧！漂亮」

王鴻薇14日在臉書PO出一張1991年時拍的婚紗沙龍照，身穿一席白色婚紗、，再加上一抹害羞淺淺微笑，讓不少網友大感驚訝。王鴻薇說，「既然是情人節又要放老照片，那就來個有歷史光澤的浪漫」。

前國民黨考紀會主委、律師葉慶元留言表示，「鴻薇議員為什麼要貼林青霞的婚紗照呢？」王鴻薇笑回，「哈哈哈，好問題」。國民黨立委李貴敏留言表示「好有氣質」，也有其他紛紛大讚「有氣質，比林青霞還要美」、「超美，像林青霞」、「這是林青霞吧！漂亮」、「猛一看，以為是林青霞」、「乍看以為是林青霞耶」、「好美啊，鴻薇議員年輕時，是個美人胚子」、「這不止5年前吧」、「氣質超好，不只是美而已」、「年輕就是漂亮，不是蓋的」