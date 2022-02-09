農委會今(9)日舉辦第二階段農遊券抽獎活動，總共抽出40萬2765名幸運兒，但仍有6萬份尚未送出，農委會表示，剩餘的6萬份將在2月23日全數送出，只要先前已經消費滿千登錄農遊券APP，或是2月22日前滿千登錄會員即可享有抽籤資格。

因應疫情下的產業振興，農委會去年推出888元農遊券，第一階段88萬張，第二階段56萬張，然而第二階段登記人數卻不如預期，截至1月6日止，農遊券官網僅有11萬5039人登記，因此今天再抽40多萬份，但仍有6萬份沒有送出。

農委會水保局副局長林長立表示，今日抽出40萬2765張，只要在今年1月30日前參加滿千抽獎活動登錄者均全數中獎，中獎率百分之百，可於今日下午5時之後直接於農遊券APP票夾中，領取面額888元的農遊券一張。

林長立表示，截至1月30日止，第二階段滿千抽農遊券的參與率達到88％，帶動國內農產品效益10億元以上，由於還有6萬份還未送出，將於2月23日抽出剩下6萬多位幸運兒，只要消費者在2月22日前消費滿千登錄農遊券APP即可參加抽獎。