還有得拚！威力彩連31期槓龜，下期頭獎上看11.5億元，而大樂透頭獎這次也未送出，頭獎上看2.1億元；此外，本期春節大紅包開出21組，總中獎注數23注，19組單注中獎、抱走100萬獎金，2組為2注均分，截至本期為止，累積開出大紅包組數為241組，剩餘119組，將於明日繼續加開大紅包獎項。

大樂透第111000018期開獎，獎號分別為32、45、18、03、23、40，特別號38。

威力彩第111000011期開獎，第一區中獎號碼為38、13、21、27、09、35，第二區中獎號碼為02。

加開春節大紅包9個號碼分別為13、48、42、23、19、01、33、10、04，只要對中任6個獎號，每組獎金100萬元；若同一組號碼有2注以上中獎，該組獎金將依注數均分。自1月28日至本期大樂透累計開出241組春節大紅包，未達360組，下期繼續開獎。

台灣彩券表示，頭獎已連續31期未開出，預估下期銷售金額6億元，頭獎累積上看11.5億元，若由一人獨得，將是虎年開春，頭獎金額最高的幸運兒；春節加開的大樂透頭獎也未開出，預估下期頭獎累積金額上看2.1億元。