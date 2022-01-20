今天（1月20日）是農曆二十四節氣中的大寒，顧名思義，就是冬季最嚴寒的一天。今天上午，華北多地雪花紛飛，北京也降下了2022年的第一場雪。一般來說，小寒至大寒節氣是中國大陸一年中最冷的時候。根據天氣預報，大陸北方降雪可能會連下4天左右。

從北京市氣象局的監測數據上看，這次降雪量並不大，不少地方降雪量僅為0.2公釐上下，部分山區超過1公釐，但由於氣溫較低，積雪效率十分可觀，而且雪也確實下得很明顯，蓬松的雪花漫天飛舞，帶來了強烈的冬日氛圍。

除了北京外，今天北方部分省份也開始有雪花飄落，這正是暖濕水汽和冷空氣的戰線開始拉開，這也將是今年以來最大範圍的雨雪天氣。

實際上，從1月20日上午11時15分的中國風雲四號高畫質可見光衛星雲圖上看，今天中國長城以南地區的冷雲區已經迅速增多，這是暖濕水汽開始大舉北上，雨雪區正在逐漸擴張的跡象。

中國中央氣象台預測，從今天開始，中國大範圍的雨雪天氣就要登場。雨雪分界線大致以秦嶺-淮河為界，北邊的甘肅、陝西、河南、河北、山西、內蒙古多地將出現明顯降雪，陝西、河南部分地區還可能出現24小時降雪量5公釐以上的大雪天氣，而南方大部則以降雨為主，主要降雨區將集中在重慶湖北一帶。

隨後的1月21日至1月22日，雨雪範圍進一步擴大，北方下雪的地方將全面推進到京、津、冀、遼寧、山東等地，同時雪線南壓，湖北可能有更多地方下雪，河南、山西、河北還將出現中到大雪。

實際上，按照大陸中央氣象台目前的預測，1月22日至1月24日，大陸南方不僅陰雨綿綿，北方的雪也將源源不斷，處在冷暖水汽對撞最激烈的陝西、河南等地，大雪也將不斷灑下，預計可能會連下4天左右。對於不少省份來說，這也將是今年下得最大、最久的一場雪。