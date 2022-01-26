嘉義縣公車處配合嘉義縣政府「回嘉真好」專案，1月30日小年夜當天推出「回嘉團圓免費公車」，公車處指出，當天公車處班車全部路線、全部班次將免費提供搭乘，坐車不用現金、電子票證或其他套票，直接上車，服務返嘉鄉親。

農曆春節即將到來，過年前許多外地遊子都會趕回家鄉與家人團聚，嘉義縣政府為便利在外工作、求學民眾返鄉與家人團圓，並減輕漂泊在外遊子返鄉的負擔，推出「回嘉團圓免費公車」，公車處28條公車路線免費搭乘。

嘉義縣公共汽車管理處長楊志雄說，1月30日整天自上午5時20分從嘉義市山仔頂總站發第一班車，至晚上8時發末班車，共350班次，完全免費乘坐，預估會有6000人搭乘。

楊志雄表示，為防堵疫情，公車司機及旅客搭乘時應全程戴口罩，車內及候車空間除必要情形且可保持安全社交距離，否則禁止飲食。民眾如有身體不適，建議盡速就醫，勿搭乘大眾運輸工具，另，公車處公車每天出車前包括門把、欄杆、座椅扶手等旅客經常觸摸處，都會進行清潔及消毒，歡迎民眾踴躍搭乘。