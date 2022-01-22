氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今日轉東南風，氣溫稍回升；中部以北及東半部有明顯降雨，南部地區的降雨也將轉大。
吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明日「鋒面」掠過，白天有空檔，明晚起北部、中部及東半部再依序轉有局部短暫雨；24日、25日「東北季風」影響；中部以北及東半部有局部短暫雨；這波「鋒面」及「東北季風」冷空氣很弱，北台略轉涼，中南部白天舒適早晚涼；26日、27日西半部晴時多雲，氣溫漸升，白天舒適早晚涼；東半部仍有局部短暫雨的機率。
吳德榮說，歐洲模式28日至31日(除夕)的模擬顯示，天氣有劇烈變化。28日「南海低壓」所輸送的水氣接近，各地雲量漸增、零星降雨的機率逐漸提高；29日「鋒面」挾南海水氣影響並快速通過，帶來大範圍明顯降雨；30日降雨漸停轉多雲、氣溫下降；除夕當天強冷空氣南下，天氣乾冷。但為第7至10天的模擬，有「不確定性」，無論降雨的時空分布，或者鋒後冷空氣的強度，各國模式模擬仍不一致，且皆在調整中，故尚不宜遽下定論，應繼續觀察。
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