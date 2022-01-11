凍番薯來了！氣象局發布台南以北17縣市低溫特報，今下午起至明上午將有10度以下低溫發生機會，氣象專家吳德榮也指出，今天強冷空氣南下，北台灣氣溫遽降、越晚越冷，明天清晨氣溫降至最低，台南以北最低溫約8度，將一直冷到周五。

氣象局今天發布基隆縣、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣等17縣巿低溫特報，今起到周五（14日）受強烈大陸冷氣團影響，全台天氣偏冷，今下午起到明天（12日）上午，有10度以下氣溫發生機率。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今天強冷空氣南下，北台灣氣溫驟降、越晚越冷，其他地區氣溫也逐漸下降；降雨部分，北部、東部局部短暫雨，中南部雲量略增。各地區氣溫北部白天16度，到了晚上降至9度，中部11至23度，南部12至26度，東部11至24度。

吳德榮表示，明天（12日）清晨氣溫降至最低，台南以北約8至10度，北市12度上下，北市平地如南港、文山區等最低氣溫恐降至10度。明天白天起至周六清晨（12至15日），強冷空氣稍減弱，大氣轉乾，西晴、東偶有零星雨；白天陽光下不覺冷，夜間因強輻射冷卻加成，早晚氣溫很低，台南以北各縣市清晨只有8至10度，日夜溫差很大，提醒夜間極寒冷，注意保暖及防寒。

吳德榮表示，周六白天至周日（15至16日）冷空氣減弱，氣溫回升，西晴東偶雨。下周一（17日）另一波冷空氣前緣開始南下，北部、東部轉雨，氣溫下降；各國模式模擬冷空氣有強有弱，皆在調整中，應繼續觀察。

降雪部分，吳德榮表示，2000公尺的太平山，今晚至明晨將降至零度，伴隨水氣有降雪機率。3000公尺以上的合歡山、雪山，周五（14日）前低溫都零度以下，但僅今天至明晨水氣較多比較有機率下雪，玉山則是氣溫夠低、水氣不足。