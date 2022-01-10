2波強冷空氣將接力襲台，天氣職人吳聖宇表示，第1波強冷空氣今晚南下且逐漸降溫，周二晚至周三清晨（11至12日）溫度降到最低點，1500公尺高度的0度線會抵達北台灣，中部以北空曠地區可能出現10度以下低溫，接著周三晚間第2波冷空氣灌下來，一路冷到周五（14日），直到周六（15日）才回溫。

吳聖宇在臉書表示，冷高壓前緣今晚逐漸抵達台灣附近，加上華南水氣東移，今晚到明天（11日）白天中部以北、東半部會有一陣一陣的降雨，明晚水氣減少後，乾冷空氣抵達，西半部恢復多雲到晴，東北部、東部局部雨。

吳聖宇表示，降溫也是從今晚開始，越晚越冷，今晚到明晨（11日）東北部13度、中部及花東14至16度，南部17度以上，明天（11日）白天北部、東北部高溫14度，入夜降至約10至12度，中部、花東白天18至20度，入夜後降到11至14度，南部白天23至25度，入夜13至15度，因此北台灣明天整天偏冷，其他地區日夜溫差大。

吳聖宇指出，明晚到周三（11至12日）清晨溫度降到最低點，由於冷平流強度強，1500公尺高度0度線抵達北台灣，加上天氣好轉，雲量減少，輻射冷卻作用強，中部以北空曠地區很有機會出現10度以下低溫。周三白天冷空氣稍減弱，各地多雲到晴溫度上升，但入夜後溫度又下降，周三（12日）晚間又另一股冷空氣補充下來，一路冷到周五（14日），周六（15日）開始冷空氣明顯減弱，溫度回升。

吳聖宇指出，這2波強冷空氣偏乾冷，降雨集中在今晚到明天白天，之後僅東北部、東部有零星雨，因此高山降雪今晚到明天白天機率較高。